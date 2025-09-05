x
05 сентября 2025
05 сентября 2025
Мир

В Польше задержаны работники оборонной промышленности Израиля, приехавшие на выставку вооружений

ЦАХАЛ
Израиль
Антисемитизм
Оборонка
Польша
время публикации: 05 сентября 2025 г., 15:25 | последнее обновление: 05 сентября 2025 г., 15:25
В Польше задержаны работники оборонной промышленности Израиля, приехавшие на выставку вооружений
Petr David Josek

Трое сотрудников оборонной промышленности Израиля, приехавшие в Польшу для участия в выставке вооружений, были задержаны местной полицией в связи с поступившей жалобой на их возможное участие "в геноциде палестинцев в Газе".

По данным новостной службы N12, жалоба была подана местным журналистом.

Израильтянам были заданы вопросы, касающиеся их срочной и резервистской службы в ЦАХАЛе.

N12 сообщает, что двое израильтян уже покинули Польшу, третий – получил разрешение на выезд после беседы со следователями.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
