В Польше задержаны работники оборонной промышленности Израиля, приехавшие на выставку вооружений
время публикации: 05 сентября 2025 г., 15:25 | последнее обновление: 05 сентября 2025 г., 15:25
Трое сотрудников оборонной промышленности Израиля, приехавшие в Польшу для участия в выставке вооружений, были задержаны местной полицией в связи с поступившей жалобой на их возможное участие "в геноциде палестинцев в Газе".
По данным новостной службы N12, жалоба была подана местным журналистом.
Израильтянам были заданы вопросы, касающиеся их срочной и резервистской службы в ЦАХАЛе.
N12 сообщает, что двое израильтян уже покинули Польшу, третий – получил разрешение на выезд после беседы со следователями.
