В лондонском Тауэре активисты бросили пирог в витрину с короной Британской империи

Витрину с короной Британской империи в лондонском Тауэре атаковали яблочным пирогом и заварным кремом, сообщает BBC. Ответственность за инцидент взяло на себя новое движение гражданского сопротивления Take Back Power.

Активисты бросили в витрину пирог и полили ее заварным кремом. Один из них крикнул: "Демократия рухнула", а другой добавил: "Британия разбита. Мы пришли сюда, к сокровищам нации, чтобы вернуть власть".

Движение Take Back Power опубликовало в соцсетях требование к правительству: создать постоянное гражданское собрание, которое они назвали "Палатой народа". Эта палата должна быть уполномочена "ввести налоги на сверхбогатство и исправить Британию".

Полиция сообщила о задержании четырех человек по обвинению в умышленном причинении ущерба. Экспозиция с короной Британской империи временно закрыта.