Пакистан: в ходе вооруженных столкновений в Белуджистане убиты более 120 человек

Армия Пакистана заявила, что на юго-западе страны в провинции Белуджистан (граничащей с Иран) произошли вооруженные нападения, в ходе которых было более 120 убитых, передает Reuters.

По данным военных, были ликвидированы 92 нападавших, погибли 18 мирных жителей и 15 сотрудников сил безопасности.

Согласно сообщениям, атаки произошли почти в одно время в нескольких населенных пунктах, включая Кветту и Гвадар. В отдельных эпизодах нападениям подвергались объекты сил правопорядка и инфраструктуры. Сообщалось также об атаке на лагерь рабочих-мигрантов в районе Гвадара.

Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная в Пакистане сепаратистская группировка "Армия освобождения Белуджей". Пакистанские военные заявили, что продолжают "зачистки" и розыск причастных к планированию атак.

Белуджистан – крупнейшая по площади и одна из наиболее бедных провинций Пакистана. Власти страны десятилетиями ведут борьбу с белуджскими вооруженными группировками.