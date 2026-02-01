x
01 февраля 2026
|
последняя новость: 05:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 февраля 2026
|
01 февраля 2026
|
последняя новость: 05:44
01 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Пакистан: в ходе вооруженных столкновений в Белуджистане убиты более 120 человек

Погибшие
Пакистан
время публикации: 01 февраля 2026 г., 03:20 | последнее обновление: 01 февраля 2026 г., 05:28
Пакистан: в ходе вооруженных столкновений в Белуджистане убиты более 120 человек
AP Photo/Ahsan Shahzad

Армия Пакистана заявила, что на юго-западе страны в провинции Белуджистан (граничащей с Иран) произошли вооруженные нападения, в ходе которых было более 120 убитых, передает Reuters.

По данным военных, были ликвидированы 92 нападавших, погибли 18 мирных жителей и 15 сотрудников сил безопасности.

Согласно сообщениям, атаки произошли почти в одно время в нескольких населенных пунктах, включая Кветту и Гвадар. В отдельных эпизодах нападениям подвергались объекты сил правопорядка и инфраструктуры. Сообщалось также об атаке на лагерь рабочих-мигрантов в районе Гвадара.

Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная в Пакистане сепаратистская группировка "Армия освобождения Белуджей". Пакистанские военные заявили, что продолжают "зачистки" и розыск причастных к планированию атак.

Белуджистан – крупнейшая по площади и одна из наиболее бедных провинций Пакистана. Власти страны десятилетиями ведут борьбу с белуджскими вооруженными группировками.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 декабря 2025

В Пакистане боевики атаковали армейский пост, погибли шесть военнослужащих
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 декабря 2025

На границе Пакистана и Афганистана погибли четверо мирных жителей