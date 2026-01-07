США заявили о захвате второго нефтяного танкера "теневого флота"

Южное командование Вооруженных сил США сообщило о захвате второго за 7 января танкера. В заявлении говорится, что находящееся под санкциями судно "теневого флота" M/T Sophia было перехвачено в международных водах в Карибском море.

Береговая охрана США сопровождает танкер.

Танкер Sophia был задержан в рамках блокады Венесуэлы, которая была объявлена президентом США Дональдом Трампом.

Ранее в Атлантическом океане США захватили танкер Bella 1. Преследование этого судна продолжалось более двух недель. Чтобы избежать захвата, танкер прошел новую регистрацию в России и сменил название на Marinera. Экипаж изменившего статус судна нарисовал на борту российский флаг. Россия направила на помощь взявшему курс на Мурманск судну подводную лодку. При этом российская сторона утверждала, что судно совершает плавание в полном соответствии с нормами международного права.