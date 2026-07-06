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Глава правительства Австралии извинился за слова о том, что хотел бы "трахнуть" Кайли Миноуг

Музыканты
Австралия
время публикации: 06 июля 2026 г., 10:55 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 11:15
Глава правительства Австралии извинился за слова о том, что хотел бы "трахнуть" Кайли Миноуг
Rob Grabowski/Invision/AP; Suzanne Plunkett/Pool Photo via AP

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе принес извинения за комментарии, сделанные им на минувшей неделе во время интервью популярному подкасту Deep Bush, сообщает BBC.

В ходе 20-минутной беседы ведущая, комик Никки Осборн, задала ему вопрос, кого бы он хотел "трахнуть, женится и встречаться", назвав певицу Кайли Миноуг, актрису Николь Кидман или еще одну актрису – Ронду Берчмор. Политик попытался уйти от ответа, напомнив, что недавно женился. Ведущая спросила, а если бы он не был женат? "Разумеется, Кайли", – ответил глава правительства.

Заявление вызвало широкое возмущение как в СМИ, так и в политической системе. Главу правительства обвинили в неуважении к женщинам, назвав такое поведение неприемлемым для главы правительства. Албанезе пришлось выступить с извинением.

Известность Осборн принесли комические ролики в YouTube, где она не стесняется в выражениях. Далее последовал подкаст – Никки называет себя "крайне беспардонным журналистом, задающим вопросы, которые не осмеливаются задавать другие".

Инцидент указывает на проблемы, которые возникают у политиков традиционной школы, которые пытаются привлечь молодежную аудиторию с помощью новой медиа. Правила игры этих медиа раз за разом застигают их врасплох.

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