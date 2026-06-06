Суд в Москве отклонил иск Виталия Бородина к Алле Пугачевой на 5 млн рублей

Пресненский районный суд Москвы отказал в удовлетворении иска Виталия Бородина к певице Алле Пугачевой о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщили "Медузе" юристы, представлявшие интересы певицы.

Поводом для иска стало интервью Пугачевой журналистке Катерине Гордеевой. По словам юристов, Бородин посчитал, что его честь и достоинство порочит восьмисекундный фрагмент интервью, в котором Пугачева называет войну войной и говорит: "Бородин, приготовься! Доносчики и стукачи, внимание!" Он требовал от певицы опровержения, компенсации в размере пяти миллионов рублей и удаления видео.

Защита певицы утверждала, что иск построен на "искаженной письменной фиксации устной реплики". Бородин, по словам юристов, объединил в одну фразу слова, которые в интервью разделены паузой и интонацией. Они также указали, что требование Бородина об опровержении на YouTube-канале Катерины Гордеевой невыполнимо, так как Пугачева не имеет к нему доступа.

В суде Бородин говорил, что никогда не слышал, чтобы его публично называли "доносчиком" или "стукачом". В ответ юристы предоставили 80 страниц публикаций в медиа, где его так называют.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Алла Пугачева с семьей уехала из России. Ее мужа Максима Галкина, который неоднократно публично выступал против войны, минюст РФ объявил "иноагентом". Певица выступила в поддержку супруга, попросив зачислить ее в "в ряды иноагентов своей любимой страны". Она назвала Галкина "настоящим и неподкупным патриотом России", который желает своей стране "мирной жизни, свободы слова" и прекращения гибели людей "за иллюзорные цели".

В апреле 2023 года Бородин просил Генпрокуратуру проверить Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. Кроме того, депутат Госдумы Алексей Журавлев требовал объявить певицу "иноагентом". Минюст РФ не стал этого делать.