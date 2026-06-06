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Мир

Суд в Москве отклонил иск Виталия Бородина к Алле Пугачевой на 5 млн рублей

Суд
Россия
время публикации: 06 июня 2026 г., 09:35 | последнее обновление: 06 июня 2026 г., 09:42
Алла Пугачева в 2023 году
Фото: Александр Ханин

Пресненский районный суд Москвы отказал в удовлетворении иска Виталия Бородина к певице Алле Пугачевой о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщили "Медузе" юристы, представлявшие интересы певицы.

Поводом для иска стало интервью Пугачевой журналистке Катерине Гордеевой. По словам юристов, Бородин посчитал, что его честь и достоинство порочит восьмисекундный фрагмент интервью, в котором Пугачева называет войну войной и говорит: "Бородин, приготовься! Доносчики и стукачи, внимание!" Он требовал от певицы опровержения, компенсации в размере пяти миллионов рублей и удаления видео.

Защита певицы утверждала, что иск построен на "искаженной письменной фиксации устной реплики". Бородин, по словам юристов, объединил в одну фразу слова, которые в интервью разделены паузой и интонацией. Они также указали, что требование Бородина об опровержении на YouTube-канале Катерины Гордеевой невыполнимо, так как Пугачева не имеет к нему доступа.

В суде Бородин говорил, что никогда не слышал, чтобы его публично называли "доносчиком" или "стукачом". В ответ юристы предоставили 80 страниц публикаций в медиа, где его так называют.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Алла Пугачева с семьей уехала из России. Ее мужа Максима Галкина, который неоднократно публично выступал против войны, минюст РФ объявил "иноагентом". Певица выступила в поддержку супруга, попросив зачислить ее в "в ряды иноагентов своей любимой страны". Она назвала Галкина "настоящим и неподкупным патриотом России", который желает своей стране "мирной жизни, свободы слова" и прекращения гибели людей "за иллюзорные цели".

В апреле 2023 года Бородин просил Генпрокуратуру проверить Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. Кроме того, депутат Госдумы Алексей Журавлев требовал объявить певицу "иноагентом". Минюст РФ не стал этого делать.

Мир
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