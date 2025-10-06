x
06 октября 2025
|
последняя новость: 12:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 октября 2025
|
06 октября 2025
|
последняя новость: 12:33
06 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал в отставку через 27 дней после назначения на пост

Франция
Эмманюэль Макрон
Правительство
время публикации: 06 октября 2025 г., 12:13 | последнее обновление: 06 октября 2025 г., 12:18
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал в отставку через 27 дней после назначения на пост
Stephane Mahe/Pool via AP

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, который накануне представил президенту состав нового правительства, заявил о своей отставке. Представленный им кабинет, мало отличающийся от предыдущего, павшего в результате вотума недоверия, вызвал критику большей части политического спектра.

"Я был готов к компромиссам, но каждая партия требовала, чтобы остальные приняли все ее требования. В таких условиях оставаться на посту премьер-министра было невозможно", – объяснил Лекорню свое решение.

Каденция Лекорню, продолжавшаяся всего 27 дней, стала самой короткой в истории Франции, отмечает France 24, а созданное им правительство не просуществовало и суток. Лекорню также является единственным главой французского правительства, не выступившим с политическими заявлениями.

Ультраправое "Национальное объединение" призвало президента Эммануэля Макрона распустить парламент – или подать в отставку самому. "Стабильность не может быть возвращена без возвращения на избирательные участки", – заявил лидер движения Жордан Барделла.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook