Чтобы обойти запрет суда, в Портленд направляется национальная гвардия из Калифорнии

Министерство обороны США сообщило, что направляет из района Лос-Анджелеса в Портленд около 200 военнослужащих национальной гвардии Калифорнии. Этот шаг призван обойти запрет, вынесенный федеральным судом Орегона.

"По указанию президента, около 200 членов национальной гвардии Калифорнии переводятся из района Лос-Анджелеса в Портленд, Орегон, чтобы оказать сотрудникам иммиграционной службы и других федеральных ведомств, содействие в выполнении обязанностей, поддержании закона и порядка и защиты федеральной собственности", – говорится в заявлении Пентагона.

4 октября федеральный судья Карин Иммергут временно заблокировала решение президента Трампа о направлении в Портленд военнослужащих национальной гвардии Орегона. По ее словам, утверждения, использовавшиеся для обоснования решения, не подтверждаются фактами, а само решение нарушает конституцию США.