ФСБ сообщает о предотвращении терактов против еврейских объектов в Красноярске и Пятигорске

Федеральная служба безопасности России сообщила о возбуждении уголовных дел против лиц, подозреваемых в подготовке терактов в синагоге и здании еврейской общины в Красноярском и Ставропольском краях.

"Задержанные готовили теракты под предлогом защиты интересов граждан Палестины, пострадавших в ходе палестино-израильского конфликта. Однако на самом деле фигуранты преследовали цель разжечь межнациональную рознь и спровоцировать массовые беспорядки на территории России, похожие на другие антисемитские выступления с координацией из-за рубежа", – говорится в заявлении пресс-службы ФСБ.

В Красноярске были задержаны два гражданина одной из стран Центральной Азии. Они собирались совершить теракт с использованием взрывного устройства на территории городской синагоги. В Пятигорске задержали гражданина России, который намеревался поджечь здание еврейской религиозной общины с помощью бутылки с зажигательной смесью.