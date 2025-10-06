x
06 октября 2025
Мир

ФСБ сообщает о предотвращении терактов против еврейских объектов в Красноярске и Пятигорске

время публикации: 06 октября 2025 г., 14:01 | последнее обновление: 06 октября 2025 г., 14:02
ФСБ сообщает о предотвращении терактов против еврейских объектов в Красноярске и Пятигорске
The National Antiterrorism Committee via AP

Федеральная служба безопасности России сообщила о возбуждении уголовных дел против лиц, подозреваемых в подготовке терактов в синагоге и здании еврейской общины в Красноярском и Ставропольском краях.

"Задержанные готовили теракты под предлогом защиты интересов граждан Палестины, пострадавших в ходе палестино-израильского конфликта. Однако на самом деле фигуранты преследовали цель разжечь межнациональную рознь и спровоцировать массовые беспорядки на территории России, похожие на другие антисемитские выступления с координацией из-за рубежа", – говорится в заявлении пресс-службы ФСБ.

В Красноярске были задержаны два гражданина одной из стран Центральной Азии. Они собирались совершить теракт с использованием взрывного устройства на территории городской синагоги. В Пятигорске задержали гражданина России, который намеревался поджечь здание еврейской религиозной общины с помощью бутылки с зажигательной смесью.

