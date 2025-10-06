Аэропорт Осло прекратил работу из-за сообщений о неопознанных дронах

Аэропорт Осло в ночь на 6 октября был вынужден прекратить прием самолетов на несколько часов из-за того, что на подлете к нему были обнаружены неопознанные беспилотные летательные аппараты.

Около полуночи пилот авиакомпании Norwegian Air сообщил, что увидел в районе аэропорта от трех до шести дронов. Отмечается, что других подтверждений этой информации не было, тем не менее, в качестве меры предосторожности аэропорт был закрыт.

В конце сентября неопознанные беспилотники неоднократно проникали в воздушное пространство Дании, что приводило к приостановке работы аэропортов. Они были замечены и над датскими и бельгийскими военными объектами, а также над аэропортом германского Мюнхена.