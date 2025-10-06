x
06 октября 2025
|
последняя новость: 11:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 октября 2025
|
06 октября 2025
|
последняя новость: 11:11
06 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Аэропорт Осло прекратил работу из-за сообщений о неопознанных дронах

Беспилотники
Норвегия
время публикации: 06 октября 2025 г., 11:06 | последнее обновление: 06 октября 2025 г., 11:11
Аэропорт Осло прекратил работу из-за сообщений о неопознанных дронах
Wikipedia.org. Фото: Avinor Oslo lufthavn/Espen Solli

Аэропорт Осло в ночь на 6 октября был вынужден прекратить прием самолетов на несколько часов из-за того, что на подлете к нему были обнаружены неопознанные беспилотные летательные аппараты.

Около полуночи пилот авиакомпании Norwegian Air сообщил, что увидел в районе аэропорта от трех до шести дронов. Отмечается, что других подтверждений этой информации не было, тем не менее, в качестве меры предосторожности аэропорт был закрыт.

В конце сентября неопознанные беспилотники неоднократно проникали в воздушное пространство Дании, что приводило к приостановке работы аэропортов. Они были замечены и над датскими и бельгийскими военными объектами, а также над аэропортом германского Мюнхена.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 октября 2025

Из-за российского удара по Украине была объявлена тревога в ВВС и ПВО Польши
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 октября 2025

Мюнхенский аэропорт снова приостановил работу из-за неопознанного дрона
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 сентября 2025

Новое вторжение дронов в воздушное пространство Дании, четыре аэропорта прекратили работу