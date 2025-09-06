Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по наркокартелям Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по наркокартелям, действующим в Венесуэле, а также применение более широкой стратегии, направленной на ослабление лидера Николаса Мадуро.

Американский удар по судну из Венесуэлы, о котором сообщалось 2 сентября, был прямым следствием обсуждения в Белом доме вариантов этой стратегии.

Многочисленные источники сообщили CNN, что атака 2 сентября стала всего лишь началом гораздо более масштабной операции, направленной на то, чтобы избавить регион от незаконного оборота наркотиков и, возможно, сместить Мадуро с поста.

На вопрос журналиста в пятницу, хотел бы он смены режима в Венесуэле, Трамп ответил: "Мы не говорим об этом".