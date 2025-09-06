Умерла Елена Липцер – адвокат по делу ЮКОСа, защищавшая Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.

Елене Липцер было 58 лет. Причина ее смерти не уточняется.

Елена Липцер – дочь правозащитника Льва Пономарева. Она начала адвокатскую практику в 2001 году, работала в Конституционном суде РФ, где представляла интересы заявителей, в том числе инвалидов-чернобыльцев.

Была адвокатом в одном из самых громких процессов 2000-х годов – деле бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и его бизнес-партнера, бывшего руководителя банка "Менатеп", Платона Лебедева. В итоге Ходорковского и Лебедева приговорили к 10 с лишним годам заключения каждого. Ходорковский в декабре 2013 года был помилован указом президента и освободился, отсидев 10 лет и два месяца. Лебедев вышел на свободу в январе 2014 года – он отсидел 10 с половиной лет, напоминает "Медуза".

Также Елена Липцер – мать Алексея Липцера, который был одним из адвокатов Алексея Навального. В октябре 2023 года его вместе с еще двумя адвокатами политика, Вадимом Кобзевым и Игорем Сергуниным, задержали и обвинили в участии в "экстремистском сообществе" – из-за того, что защитники передавали письма Навального из колонии соратникам. В январе 2025 года суд приговорил Алексея Липцера к пяти годам колонии, Вадима Кобзева – к пяти с половиной годам, а Игоря Сергунина – к трем с половиной годам. В заключении у Алексея Липцера резко ухудшилось здоровье, рассказывала его жена.