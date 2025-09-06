Активистку Юлию Емельянову задержали в аэропорту Алматы, ей грозит экстрадиция в РФ

Российскую активистку Юлию Емельянову задержали в аэропорту Алматы после прилета из другой страны.

Она летела через Казахстан транзитом и была задержана на паспортном контроле, так как находится в розыске по запросу России по статье о краже. Сейчас она находится в СИЗО Алматы, ей грозит экстрадиция в Россию, сообщает ВВС.

Казахстанские пограничники задержали девушку, так как она числится в розыске в странах ОДКБ. В России девушка объявлена в розыск по статье 158 Уголовного кодекса (кража) за то, что в 2021 году якобы украла телефон у таксиста в Санкт-Петербурге.

Как пишет проект помощи антивоенным россиянам "Ковчег", в сентябре 2021 года силовики в Петербурге забрали Емельянову из дома в ночной рубашке, а в отделении полиции продемонстрировали ей телефон, кражу которого впоследствии и вменили.

Правозащитники считают ее дело сфабрикованным за ее политическую и общественную деятельность – Емельянова была волонтером петербургского штаба Навального.