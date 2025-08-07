В Нижнем Новгороде найдена мертвой участница телешоу "Дом-2" Полина Малинина

Российские СМИ сообщают, что Нижнем Новгороде найдена мертвой 24-летняя Полина Малинина, несколько лет назад участвовавшая в скандальном телешоу "Дом-2".

Издание "Нижегородская правда" пишет, что тело Малининой нашли в ее квартире. В публикации выдвигается версия о смерти в результате передозировки наркотиками. При этом отмечается, что рассматриваются и другие версии.

По данным "НП" и программы "Кстати", судя по камерам видеонаблюдения в подъезде, Полина Малинина последний раз заходила домой вместе с неким мужчиной. На следующее утро он поспешно покинул ее квартиру, а вот Полина уже оттуда живой не вышла.

В 2021 году Полина Малинина прошла кастинг в "Дом-2" и уехала в Москву. После завершения съемок вернулась в Нижний Новгород, где последние годы руководила нижегородским филиалом модельного агентства "Mary Way". В 2024 году в отношении руководителей "Mary Way" возбудили уголовное дело. Сообщалось, что жертвами мошенничества со стороны этого агентства стали более 400 человек. "Те приходили в агентство, надеясь получить подработку, однако в агентстве их обрабатывали и вынуждали брать кредиты на 100 и более тысяч рублей для фотосессий и онлайн-обучения. Под следствием сейчас находятся десять человек", – отмечается в публикации.