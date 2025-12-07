В Алжире разбился автобус, не менее 14 погибших
время публикации: 07 декабря 2025 г., 03:56 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 05:46
По меньшей мере 14 человек погибли и еще 34 получили травмы в результате ДТП на юге Алжира. Об этом сообщили местные власти. Трагедия произошла на шоссе, соединяющем города Бехар и Тиндуф.
По предварительным данным, междугородний автобус сначала занесло на дороге, после чего он опрокинулся. На месте аварии работают спасательные службы и полиция, пострадавших доставили в ближайшие больницы.
Причины происшествия уточняются. Рассматриваются версии превышения скорости и сложных дорожных условий.