В Алжире разбился автобус, не менее 14 погибших

По меньшей мере 14 человек погибли и еще 34 получили травмы в результате ДТП на юге Алжира. Об этом сообщили местные власти. Трагедия произошла на шоссе, соединяющем города Бехар и Тиндуф.

По предварительным данным, междугородний автобус сначала занесло на дороге, после чего он опрокинулся. На месте аварии работают спасательные службы и полиция, пострадавших доставили в ближайшие больницы.

Причины происшествия уточняются. Рассматриваются версии превышения скорости и сложных дорожных условий.