x
07 декабря 2025
|
последняя новость: 06:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 декабря 2025
|
07 декабря 2025
|
последняя новость: 06:20
07 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Алжире разбился автобус, не менее 14 погибших

ДТП
Погибшие
Алжир
время публикации: 07 декабря 2025 г., 03:56 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 05:46
В Алжире разбился автобус, не менее 14 погибших
AP Photo/ Fateh Guidoum

По меньшей мере 14 человек погибли и еще 34 получили травмы в результате ДТП на юге Алжира. Об этом сообщили местные власти. Трагедия произошла на шоссе, соединяющем города Бехар и Тиндуф.

По предварительным данным, междугородний автобус сначала занесло на дороге, после чего он опрокинулся. На месте аварии работают спасательные службы и полиция, пострадавших доставили в ближайшие больницы.

Причины происшествия уточняются. Рассматриваются версии превышения скорости и сложных дорожных условий.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 августа 2025

В Алжире автобус упал с моста, десятки погибших и пострадавших
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 10 июля 2021

В Алжире попал в аварию туристический автобус; 18 погибших, 11 пострадавших