07 декабря 2025
Мир

В результате пожара в ночном клубе в Гоа погибли не менее 23 человек, среди жертв есть туристы

Погибшие
Пожары
Индия
время публикации: 07 декабря 2025 г., 03:40 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 05:37
В результате пожара в ночном клубе в Гоа погибли не менее 23 человек, среди жертв есть туристы
AP Photo/Manish Swarup

Не менее 23 человек погибли при пожаре в популярном ночном клубе в индийском штате Гоа на западном побережье страны. Об этом сообщил глава правительства Гоа Прамод Саванту.

По оценкам властей, число жертв может возрасти по мере разбора завалов и проверки списков пропавших.

Полиция отмечает, что среди погибших есть несколько иностранных туристов. Их гражданство пока не раскрывается, тела направлены на опознание.

В больницы доставлены пострадавшие. Среди них тоже могут быть иностранцы.

Пожар возник в ночное время, когда клуб был заполнен людьми. Причины возгорания официально не названы. Полиция и пожарные службы проводят проверку, рассматриваются версии нарушения правил пожарной безопасности и возможной неисправности электрического оборудования.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
