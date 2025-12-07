В результате пожара в ночном клубе в Гоа погибли не менее 23 человек, среди жертв есть туристы

Не менее 23 человек погибли при пожаре в популярном ночном клубе в индийском штате Гоа на западном побережье страны. Об этом сообщил глава правительства Гоа Прамод Саванту.

По оценкам властей, число жертв может возрасти по мере разбора завалов и проверки списков пропавших.

Полиция отмечает, что среди погибших есть несколько иностранных туристов. Их гражданство пока не раскрывается, тела направлены на опознание.

В больницы доставлены пострадавшие. Среди них тоже могут быть иностранцы.

Пожар возник в ночное время, когда клуб был заполнен людьми. Причины возгорания официально не названы. Полиция и пожарные службы проводят проверку, рассматриваются версии нарушения правил пожарной безопасности и возможной неисправности электрического оборудования.