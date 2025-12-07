В Майами прошли переговоры Виткоффа и Кушнера с Умеровым: "Сложные проблемы остаются нерешенными"

В Майами завершились трехдневные переговоры американских представителей Стивена Виткоффа и Джареда Кушнера с украинской делегацией, возглавляемой секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина, оценивая итоги дипломатического марафона, признала, что сложные проблемы остаются нерешенными. "Стороны продолжают работу над реалистичными и приемлемыми решениями", – отметила она.

По словам дипломата, основные проблемы на данный момент – территориальный вопрос и обеспечение международных гарантий. "Мы настойчиво ищем оптимальный формат для их решения. Дополнительные детали будут предоставлены по мере получения информации", – заявила Стефанишина.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 6 декабря, что провел телефонный разговор как с американской, так и с украинской делегацией. Свои переговоры он назвал конструктивными, но выразил опасения, что Россия не станет выполнять взятых на себя обязательств.

Напомним: 2 декабря в Москве прошла встреча Виткоффа и Кушнера с президентом России Владимиром Путиным. На ней не удалось достичь прогресса по территориальному вопросу. На следующий день американские эмиссары должны были встретиться с Зеленским в Брюсселе, но встреча было отменена.