Ушаков: "Договоренности по Украине США выполнят железобетонно"

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что, по словам американских представителей, договоренности по Украине, достигнутые президентом США Дональдом Трампом, будут выполняться "железобетонно".

"Американцы, с которыми мы сейчас разговариваем, они всячески подчеркивают, что они разные, что Трамп – это другой человек, у него и идеология другая, каждую минуту подчеркивают, что при Трампе этого бы не началось", – заявил советник российского лидера в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Чиновник подчеркнул, что эмиссары американского президента Стивен Виткофф и Джаред Кушнер очень близки Трампу, служат ему, и, "как представляется, они четко выполняют его установки". Он подчеркнул: на переговорах речь идет о долгосрочном урегулировании.

6 декабря в Майами завершились трехдневные переговоры американских представителей Стивена Виткоффа и Джареда Кушнера с украинской делегацией, возглавляемой секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина, оценивая итоги дипломатического марафона, признала, что сложные проблемы остаются нерешенными. "Стороны продолжают работу над реалистичными и приемлемыми решениями", – отметила она.

По словам дипломата, основные проблемы на данный момент – территориальный вопрос и обеспечение международных гарантий. "Мы настойчиво ищем оптимальный формат для их решения. Дополнительные детали будут предоставлены по мере получения информации", – заявила Стефанишина.