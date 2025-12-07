x
Мир

Ушаков: "Договоренности по Украине США выполнят железобетонно"

время публикации: 07 декабря 2025 г., 13:39 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 13:39
Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что, по словам американских представителей, договоренности по Украине, достигнутые президентом США Дональдом Трампом, будут выполняться "железобетонно".

"Американцы, с которыми мы сейчас разговариваем, они всячески подчеркивают, что они разные, что Трамп – это другой человек, у него и идеология другая, каждую минуту подчеркивают, что при Трампе этого бы не началось", – заявил советник российского лидера в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Чиновник подчеркнул, что эмиссары американского президента Стивен Виткофф и Джаред Кушнер очень близки Трампу, служат ему, и, "как представляется, они четко выполняют его установки". Он подчеркнул: на переговорах речь идет о долгосрочном урегулировании.

6 декабря в Майами завершились трехдневные переговоры американских представителей Стивена Виткоффа и Джареда Кушнера с украинской делегацией, возглавляемой секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина, оценивая итоги дипломатического марафона, признала, что сложные проблемы остаются нерешенными. "Стороны продолжают работу над реалистичными и приемлемыми решениями", – отметила она.

По словам дипломата, основные проблемы на данный момент – территориальный вопрос и обеспечение международных гарантий. "Мы настойчиво ищем оптимальный формат для их решения. Дополнительные детали будут предоставлены по мере получения информации", – заявила Стефанишина.

