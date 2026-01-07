В США умер приговоренный к пожизненному заключению бывший сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс – один из самых известных двойных агентов эпохи Холодной войны, передававший разведывательную информацию как СССР, так и России. Ему было 84 года.

Эймс, возглавлявший советское отделения контрразведки ЦРУ, начал сотрудничать с КГБ в 185 году, и его деятельность продолжалась до ареста в начале 2024 года. В СССР предоставляемая им информация оценивалась как бесценная. В общей сложности, он получил вознаграждение в размере 2,5 миллионов долларов.

Это позволило ему вести роскошный образ жизни, невозможный при зарплате 71000 долларов в год. За Эймсом была установлена слежка, которая привела к его разоблачению. Он согласился сотрудничать со следствием при условии мягкого приговора для его жены и сообщницы Розарии, которая отправилась в тюрьму на пять лет.

Он признался, что выдал практически всех известных ему американских и западных агентов, действовавших в СССР и передал своим кураторам огромные объемы информации, касающихся оборонных вопросов и деятельности спецслужб.

Предполагается, что это привело к провалу около 100 операций, направленных против СССР. Десятки агентов были разоблачены, по меньшей мере десять из них приговорили к высшей мере наказания.