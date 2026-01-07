Финляндия разрешила судну, перевозившему санкционную сталь из России в Израиль, продолжить путь

Финская таможня и Агентство транспорта и связи Финляндии Traficom завершили проверку сухогруза Fitburg, чья якорная цепь, согласно подозрениям, стала причиной повреждения телекоммуникационного кабеля, связывавшего Хельсинки и Таллин. Об этом сообщает Гостелерадио страны.

На судне выявлено десять неполадок, ни одна из которых не угрожает безопасности сухогруза и его экипажа. Члены команды начали работы по их устранению. Директор Traficom по морским вопросам Санна Соннинен отметила, что состояние Fitburg соответствует возрасту корабля.

Таможня обнаружила на борту судна, направлявшегося из Санкт-Петербурга в Хайфу 9000 тонн конструкционной стали, которая подпадает под введенные против России санкции ЕС. Однако, поскольку судно попало в территориальные воды Финляндии по требованию властей, было принято решение не возбуждать уголовное дело, при условии, что Fitburg их покинет.

Экипаж судна состоит из 14 человек, в их числе граждане России, Грузии, Азербайджана и Казахстана. Гражданин Азербайджана, должность которого не называется, арестован по решению суда Хельсинки по подозрению в причастности к повреждению кабеля.

Напомним, что судно, шедшее под флагом карибского островного государства Сент-Винсент и Гренадины, задержано береговой охраной Финляндии 31 декабря.