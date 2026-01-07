x
Мир

Морозы в Европе, сообщается о погибших

время публикации: 07 января 2026 г., 14:35
Морозы в Европе, сообщается о погибших
AP Photo/Jean-Francois Badias

Пришедший из Арктики холодный воздух привел к значительному снижению температуры в Европе. Из-за снегопада отменены сотни авиарейсов, сообщается о хаосе на дорогах. В Нидерландах прервано и железнодорожное сообщение.

В нескольких регионах столбик термометра опустился до -20 градусов Цельсия. Погибли по меньшей мере шесть человек: пятеро из них стали жертвами ДТП во Франции, еще один смертельный исход зафиксирован в Боснии-Герцеговине. Существует серьезная угроза жизни бездомных.

В Берлине десятки тысяч человек остаются без электричества из-за диверсии леворадикальной группировки Vulkan. Ликвидация ее последствий продлится до 8 января, причем морозная погода стала одной из причин затяжки.

