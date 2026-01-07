В Милане пропалестинские манифестанты помешали посадке израильтян в самолет

В израильском сегменте интернета обсуждается инцидент, происшедший на днях в Международном аэропорту Милана. Пропалестинские манифестанты пытались помешать израильтянам подняться на борт самолета, направлявшегося в Тель-Авив.

Как сообщается, в этом участвовало порядка 15 человек, граждан Марокко, проходившие посадку по соседству. Инцидент продолжался около 20 минут, при этом сотрудников службы безопасности и полиции на месте не было.

Как рассказали сайту Mako Мики – один из пассажиров рейса, манифестанты выстроили живую цепь и начали скандировать лозунги против Израиля и в поддержку Палестины. Израильтяне попытались прорваться силой, это привело к хаосу. При этом марокканцы снимали происходящее – явно с провокационными целями.

Мики отправился на другой этаж, чтобы позвать сотрудников службы безопасности, но те сообщили, что вызывают полицию. Стычка прекратилась, когда марокканским пассажирам пришлось подняться на борт, чтобы не пропустить рейс. Вылет самолета в Израиль был отложен на два часа.

Пользователи выражают опасения, что манифестацией последуют и другие, что лишит израильтян ощущения безопасности. При этом их участники, скорее всего, избегут наказания. Подобные инциденты действительно могут повториться.