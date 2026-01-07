x
Мир

СМИ: при крушении вертолета в Пермском крае погиб бизнесмен Гимадутдинов

В Пермском крае на территории базы отдыха "Ашатли-парк" (Бардымский район) разбился частный двухместный вертолет Robinson R44 (регистрационный номер борта RA-04389). По данным МЧС, погибли два человека – пилот и пассажир.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что вертолет зацепил провода, после чего упал.

Следственный комитет начал проверку: на месте работают следователи, проводится осмотр и устанавливаются обстоятельства происшествия.

Личности погибших официально пока не назывались. При этом ряд российских СМИ со ссылкой на телеграм-канал Baza пишет, что среди погибших – учредитель транспортной компании "Таттранском" Ильяс Гимадутдинов, которого называют "пермским миллионером". Второй погибший – Эльмир Коняков.

