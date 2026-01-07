x
07 января 2026
|
последняя новость: 15:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 января 2026
|
07 января 2026
|
последняя новость: 15:30
07 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

США захватили в Атлантике танкер, шедший под флагом России

США
Россия
Венесуэла
время публикации: 07 января 2026 г., 15:21 | последнее обновление: 07 января 2026 г., 15:30
США захватили в Атлантике танкер, шедший под флагом России
U.S. Attorney General's Office/X via AP

США захватили танкер Bella 1, связанный с теневым флотом, позволявшим Венесуэле обходить санкции. Официальный представитель США сообщил агентству Reuters, что в операции участвовали американские военнослужащие и береговая охрана.

Преследование судна в Атлантическом океане продолжалось более двух недель. Чтобы избежать захвата, танкер прошел новую регистрацию в России и сменил название на Marinera. Экипаж изменившего статус судна нарисовал на борту российский флаг.

Ранее стало известно, что Россия направила на помощь судну, находящемуся между Исландией и Шотландией и взявшему курс на Мурманск подводную лодку. Американской стороне также было направлено требование прекратить преследование.

"Наше судно осуществляет плавание в международных водах Северной Атлантики под государственным флагом Российской Федерации и в полном соответствии с нормами международного морского права", – утверждалось в заявлении министерства иностранных дел РФ.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 31 декабря 2025

NYT: танкер, преследуемый береговой охраной США, использует российский флаг, чтобы избежать захвата
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 07 января 2026

Трамп: Венесуэла поставит в США до 50 млн баррелей нефти
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 07 января 2026

AP: ходе операции в Венесуэле были ранены семь американских военнослужащих
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 января 2026

Военная операция США в Венесуэле, Трамп заявил о захвате Мадуро