США захватили в Атлантике танкер, шедший под флагом России

США захватили танкер Bella 1, связанный с теневым флотом, позволявшим Венесуэле обходить санкции. Официальный представитель США сообщил агентству Reuters, что в операции участвовали американские военнослужащие и береговая охрана.

Преследование судна в Атлантическом океане продолжалось более двух недель. Чтобы избежать захвата, танкер прошел новую регистрацию в России и сменил название на Marinera. Экипаж изменившего статус судна нарисовал на борту российский флаг.

Ранее стало известно, что Россия направила на помощь судну, находящемуся между Исландией и Шотландией и взявшему курс на Мурманск подводную лодку. Американской стороне также было направлено требование прекратить преследование.

"Наше судно осуществляет плавание в международных водах Северной Атлантики под государственным флагом Российской Федерации и в полном соответствии с нормами международного морского права", – утверждалось в заявлении министерства иностранных дел РФ.