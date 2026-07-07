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Мир

В Италии студенты построили самый большой в мире бумажный самолет

время публикации: 07 июля 2026 г., 14:43 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 14:43
В Италии студенты построили самый большой в мире бумажный самолет
Wikipedia.org. Фото: Dietmar Rabich / Wikimedia Commons / “Papierflieger -- 2021 -- 7215” / CC BY-SA 4.0

Студенты Университета Пизы при поддержке итальянского ютубера Якопо Д"Алезио установили новый мировой рекорд, создав крупнейший бумажный самолет в мире. Планер под названием ICARUS получил размах крыла 20 метров, длину семь метров и вес около 29 килограммов.

Во время официальной попытки самолет преодолел расстояние 59 метров. По условиям Книги рекордов Гиннесса, для регистрации достижения планер должен был пролететь как минимум 15 метров. При этом запускать его разрешалось только одному человеку с платформы высотой не более трех метров. Предыдущее достижение было установлено в 2013 году командой Брауншвейгского технического университета. Тогда студенты создали бумажный самолет с 18-метровым размахом крыла, который также смог пролететь 59 метров. Новый рекорд официально зарегистрировали 25 июня в Болонье.

При разработке ICARUS команда использовала традиционные принципы авиационной инженерии. Основу крыла составили лонжерон и нервюры, изготовленные из склеенной бумаги с сотовой структурой. Такое решение позволило сделать конструкцию более жесткой, практически не увеличивая ее массу. Для основных несущих элементов использовали бумагу плотностью 120 граммов на квадратный метр, а внешнюю обшивку изготовили из более легкого материала плотностью 40 граммов на квадратный метр. Для повышения устойчивости во время полета самолет также оснастили двойным хвостовым оперением.

На проектирование, создание и испытание прототипов ушло несколько месяцев. За это время команда использовала около 300 килограммов бумаги и 60 килограммов клея.

Мир
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