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Мир

Собянин заявил об отражении атаки свыше 430 БПЛА на Московский регион

Война в России
Беспилотники
время публикации: 07 июля 2026 г., 07:04 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 07:06
Собянин заявил об отражении атаки свыше 430 БПЛА на Московский регион
Минобороны РФ

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с вечера 6 июля до 6 утра 7 июля в направлении Московского региона летели более 430 беспилотников.

По его словам, большая часть БПЛА была нейтрализована силами ПВО "на дальних подступах". Еще 36 беспилотников, как сообщил Собянин, были уничтожены на подлете к Москве.

На фоне атаки аэропорты московского авиаузла перешли на обслуживание рейсов в режиме согласования. Данных о пострадавших и разрушениях в сообщении мэра Москвы не приводится.

Мир
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