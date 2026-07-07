Собянин заявил об отражении атаки свыше 430 БПЛА на Московский регион

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с вечера 6 июля до 6 утра 7 июля в направлении Московского региона летели более 430 беспилотников.

По его словам, большая часть БПЛА была нейтрализована силами ПВО "на дальних подступах". Еще 36 беспилотников, как сообщил Собянин, были уничтожены на подлете к Москве.

На фоне атаки аэропорты московского авиаузла перешли на обслуживание рейсов в режиме согласования. Данных о пострадавших и разрушениях в сообщении мэра Москвы не приводится.