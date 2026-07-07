Сквош. Израильтяне завоевали три бронзовые медали Dutch Junior Open

В Амстердаме завершился турнир по сквошу Dutch Junior Open. Израильтяне завоевали три бронзовые медали.

В возрастной категории до 19 лет бронзовыми призерами стали Ори Гева и Элад Робеншток.

В возрастной категории до 15 лет бронзовую медаль завоевала Наоми Вигенфельд.

Турнир в Нидерландах - один из крупнейших молодежных индивидуальных турниров в мире. Он входит в WSF World Junior Squash Circuit.