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Спорт

Сквош. Израильтяне завоевали три бронзовые медали Dutch Junior Open

Спорт/важное
Сквош
время публикации: 07 июля 2026 г., 08:21 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 08:21
Сквош. Израильтяне завоевали три бронзовые медали Dutch Junior Open
AP Photo/Aijaz Rahi

В Амстердаме завершился турнир по сквошу Dutch Junior Open. Израильтяне завоевали три бронзовые медали.

В возрастной категории до 19 лет бронзовыми призерами стали Ори Гева и Элад Робеншток.

В возрастной категории до 15 лет бронзовую медаль завоевала Наоми Вигенфельд.

Турнир в Нидерландах - один из крупнейших молодежных индивидуальных турниров в мире. Он входит в WSF World Junior Squash Circuit.

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