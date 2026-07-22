Полиция просит помощи в розыске подозреваемого в убийстве
время публикации: 22 июля 2026 г., 18:03 | последнее обновление: 22 июля 2026 г., 18:03
Полиция обратилась к гражданам с просьбой о помощи в розыске 17-летнего Авиора Сасона из Иерусалима, подозреваемого в причастности к убийству Бениягу Рази.
Полиция сообщает, что Авиора Сасона видели убегающим с места преступления. На нем была белая футболка и черные брюки. Его рост около 170 см, у него карие глаза и короткие черные волосы.
Полиция предупредила, что оказание помощи разыскиваемому может расцениваться как пособничество, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
Всех, кто располагает сведениями о местонахождении подозреваемого, просят обратиться в полицию по номеру 100.
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