Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1534-й день войны

Минобороны РФ 7 мая 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Вировка, Кияница, Рясное и Храповщина Сумской области. В Харьковской области поражены формирования двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Избицкое, Стогнии и Чайковка Харьковской области. Противник потерял более 230 военнослужащих, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад и бригады теробороны в районах населенных пунктов Залиман, Семеновка Харьковской области, Красный Лиман и Крестище Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, боевая бронированная машина, 25 автомобилей, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Константиновка, Краматорск, Кривая Лука и Пискуновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, воздушно-десантной, двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Доброполье, Золотой Колодезь Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей. Уничтожены три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка, Вербовское, Киричково, Чаплино Днепропетровской области, Лесное и Любицкое Запорожской области. Противник потерял более 320 военнослужащих, бронетранспортер, восемь автомобилей и 155-мм гаубицу М777 производства США. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Кушугум и Желтая Круча Запорожской области. Уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам запуска беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 570 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 143422 беспилотных летательных аппарата, 659 зенитных ракетных комплексов, 29200 танков и других боевых бронированных машин, 1716 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34812 орудий полевой артиллерии и минометов, 61029 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 213900 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих (данные не обновлялись с февраля 2026 года).

4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 15000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).