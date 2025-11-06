x
06 ноября 2025
06 ноября 2025
06 ноября 2025
последняя новость: 23:02
06 ноября 2025
Мир

Ветеран американской политики Нэнси Пелоси сообщила, что завершит карьеру

время публикации: 06 ноября 2025 г., 21:49
Ветеран американской политики Нэнси Пелоси сообщила, что завершит карьеру
Один из самых авторитетных представителей Демократической партии США Нэнси Пелоси, которая была единственной женщиной – спикером Палаты представителей Конгресса, сообщила, что не будет участвовать в промежуточных выборах, которые состоятся в 2026 году.

Пелоси, которой 85 лет, впервые была избрана в Конгресс в 1987 году и 20 раз добивалась переизбрания, представляя 11-й округ Калифорнии, включающий Сан-Франциско. Она возглавляла нижнюю палату Конгресса дважды: в 2007-2011 годах и в 2019-2023 годах.

"Я хочу сказать городу, который я так люблю: Сан-Франциско, знай свою силу. Мы творили историю, мы многого добились. Мы всегда были впереди, и мы должны делать это и впредь, принимая активное участие в демократическом процессе и борясь за американские идеалы, которые так нам дороги", – сообщила она.

Пелоси обладала на Капитолийском холме огромным влиянием, сыграв ключевую роль в законодательном утверждении медицинской реформы Барака Обамы и климатического законодательства Джо Байдена – с этим президентом ее связывают долгие годы дружбы.

"Почти четыре десятилетия Нэнси Пелоси служила американскому народу, работая над тем, чтобы сделать нашу страну лучше. Никто не умел объединять людей так, как она. Благодаря ей мы можем гордиться тем, что мы демократы", – сообщил бывший президент США Барак Обама.

