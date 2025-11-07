Минюст РФ обновил реестр "иноагентов" форум свободной культуры "СловоНово"

Министерство юстиции РФ обновило реестр "иностранных агентов", включив в него "СловоНово", независимый форум современной русской культуры, проводимый ежегодно, начиная с 2018 года. В 2022 и 2023 году фестиваль проводился в Израиле.

Кроме того, "иноагентами" объявлены: художник-акционист Павел Крисевич, политолог Маргарита Завадская, бывший координатор штаба Навального в Челябинске и основатель антивоенного проекта "Челябинск Будущего" Борис Золотаревский, журналист Александр Пичугин, историк Алексей Уваров, политолог Георгий Чижов, проект "Черта".

Ведомство обвинило их в участии в создании и распространении материалов "иноагентов", распространении "недостоверной информации" о решениях и политике российских властей. Некоторым новым фигурантам реестра также вменили проживание за пределами РФ и антивоенную позицию.