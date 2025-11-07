x
07 ноября 2025
|
последняя новость: 19:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 ноября 2025
|
07 ноября 2025
|
последняя новость: 19:00
07 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Минюст РФ обновил реестр "иноагентов" форум свободной культуры "СловоНово"

Россия
время публикации: 07 ноября 2025 г., 18:30 | последнее обновление: 07 ноября 2025 г., 18:57
Министерство юстиции РФ обновило реестр "иностранных агентов"
Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Министерство юстиции РФ обновило реестр "иностранных агентов", включив в него "СловоНово", независимый форум современной русской культуры, проводимый ежегодно, начиная с 2018 года. В 2022 и 2023 году фестиваль проводился в Израиле.

Кроме того, "иноагентами" объявлены: художник-акционист Павел Крисевич, политолог Маргарита Завадская, бывший координатор штаба Навального в Челябинске и основатель антивоенного проекта "Челябинск Будущего" Борис Золотаревский, журналист Александр Пичугин, историк Алексей Уваров, политолог Георгий Чижов, проект "Черта".

Ведомство обвинило их в участии в создании и распространении материалов "иноагентов", распространении "недостоверной информации" о решениях и политике российских властей. Некоторым новым фигурантам реестра также вменили проживание за пределами РФ и антивоенную позицию.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook