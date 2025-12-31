БАГАЦ заморозил проверку провалов 7 октября, проводимую госконтролером

Высший суд справедливости (БАГАЦ) распорядился заморозить проверку провалов 7 октября 2023 года, проводимую государственным контролером Матаниягу Энгельманом.

Решение было принято коллегией из трех судей во главе с Дафной Барак-Эрез при участии Давида Минца и Алекса Штайна.

Судьи потребовали от государственного контролера ответить, почему он не прекращает изучение вопросов, касающихся политики и стратегии, а также вопросы, требующие дополнительной фактологической проверки. От Энгельмана также потребовали ответа на утверждение о том, что форма, в которой он проводит проверки, является превышением полномочий.

До получения судом ответов на эти вопросы государственному контролеру запрещено проводить какие-либо проверочные мероприятия, вызывать свидетелей, запрашивать документы или публиковать выводы.

Решение БАГАЦа было опубликовано в ответ на апелляции, поданные "Движением за качество власти" и военной адвокатурой. Авторы апелляций утверждали, что государственный контролер превышает свои полномочия, и его проверка подменяет собой государственную следственную комиссию.