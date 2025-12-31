x
31 декабря 2025
|
последняя новость: 11:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 декабря 2025
|
31 декабря 2025
|
последняя новость: 11:00
31 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

БАГАЦ заморозил проверку провалов 7 октября, проводимую госконтролером

Судебные решения
Война "Железные мечи"
Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 31 декабря 2025 г., 11:00 | последнее обновление: 31 декабря 2025 г., 11:01

Высший суд справедливости (БАГАЦ) распорядился заморозить проверку провалов 7 октября 2023 года, проводимую государственным контролером Матаниягу Энгельманом.

Решение было принято коллегией из трех судей во главе с Дафной Барак-Эрез при участии Давида Минца и Алекса Штайна.

Судьи потребовали от государственного контролера ответить, почему он не прекращает изучение вопросов, касающихся политики и стратегии, а также вопросы, требующие дополнительной фактологической проверки. От Энгельмана также потребовали ответа на утверждение о том, что форма, в которой он проводит проверки, является превышением полномочий.

До получения судом ответов на эти вопросы государственному контролеру запрещено проводить какие-либо проверочные мероприятия, вызывать свидетелей, запрашивать документы или публиковать выводы.

Решение БАГАЦа было опубликовано в ответ на апелляции, поданные "Движением за качество власти" и военной адвокатурой. Авторы апелляций утверждали, что государственный контролер превышает свои полномочия, и его проверка подменяет собой государственную следственную комиссию.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 декабря 2025

БАГАЦ рассматривает апелляцию против расследований государственного контролера