Коалиционный кризис: голосование по законопроектам отменено

Коалиция вновь отозвала все законопроекты, которые планировалось вынести на рассмотрение в предварительном чтении 31 декабря.

Это было сделано в связи с отсутствием у коалиции большинства из-за продолжающегося бойкота со стороны "Яадут а-Тора".

Ультраортодоксальные СМИ сообщают, что на сей раз речь идет не о конфликте вокруг закона о призыве, а о споре между ШАС и "Дегель а-Тора" о назначении исполняющего обязанности главы религиозного совета Иерусалима.

Ранее сообщалось, что обсуждение закона о призыве временно прекращено, так как комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне проводит обсуждение и голосование по административным распоряжениям, действие которых истекает 31 декабря, и для продления срока их действия необходимо голосование на комиссии во главе с Боазом Бисмутом.