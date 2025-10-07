Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1322-й день войны

Минобороны РФ 7 октября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Садки, Краснополье и Кондратовка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Резниково, Волчанск и Чугуновка Харьковской области. ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS производства США, станция радиоэлектронной борьбы и восемь складов материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Высшее Соленое, Изюмское, Купянск Харьковской области, Яровая, Дробышево и Волчий Яр Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 27 автомобилей и 155-мм гаубица М198 производства США. Уничтожены 122-мм пусковая установка реактивной системы залпового огня APR-40 румынского производства, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, семь станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Федоровка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дроновка, Плещеевка, Северск, Закотное, Резниковка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 100 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль "MaxxPro" производства США, 18 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, включая два производства стран НАТО. Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, четырех механизированных, штурмовой, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Торское, Русин Яр, Родинское, Димитров, Ивановка, Торецкое, Красноармейск Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 415 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, в том числе два бронеавтомобиля HMMWV производства США, шесть пикапов и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Нововасилевское Запорожской области. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Червоное, Полтавка, Успеновка и Новогригоровка Запорожской области. Противник потерял свыше 365 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер, 16 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степногорск, Лукьяновское Запорожской области, Казацкое, Тягинка и Львово Херсонской области. Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, девять автомобилей, орудие полевой артиллерии и семь станций радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение энергетической и транспортной инфраструктуре, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 416 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 88945 беспилотных летательных аппаратов, 631 зенитный ракетный комплекс, 25394 танка и других боевых бронированных машин, 1597 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30241 орудие полевой артиллерии и минометов, 43382 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 132600 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 160 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).