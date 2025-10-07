x
07 октября 2025
|
последняя новость: 12:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 октября 2025
|
07 октября 2025
|
последняя новость: 12:49
07 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Суд в Москве заочно увеличил срок лишения свободы Татьяны Лазаревой до 7 лет

Судебные решения
Россия
время публикации: 07 октября 2025 г., 11:44 | последнее обновление: 07 октября 2025 г., 11:50
Суд в Москве заочно увеличил срок лишения свободы Татьяны Лазаревой до 7 лет
Фото: Мария Малько

7 октября Пресненский суд Москвы заочно приговорил к 7 годам колонии Татьяну Лазареву – актрису, телеведущую, певицу и общественную активистку, добавив ей 6 месяцев в рамках дела "об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента".

Это второе уголовное дело, возбужденное в отношении Татьяны Лазаревой в РФ. Ранее она была приговорена окружным военным судом к 6,5 годам колонии по делу "о пропаганде терроризма".

Вину Лазарева не признает.

Первое дело против Татьяны Лазаревой было заведено по доносу депутата Госдумы РФ Андрея Альшевских. В мае 2024 года Альшевских требовал от МВД РФ проверить "высказывания Лазаревой об ударах украинских беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации". Изначально МВД РФ не нашло нарушений закона в словах Лазаревой, однако после дополнительной лингвистической экспертизы силовики решили, что заявления телеведущей "содержат сведения, направленные на оправдание террористической деятельности".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 июля 2025

В России заочно арестовали Татьяну Лазареву
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 июня 2025

Татьяна Лазарева об отношении к Израилю: "Поражает скорость перемен"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 декабря 2024

Обвинение в РФ запросило для Татьяны Лазаревой 6,5 лет лишения свободы заочно
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 июля 2024

Суд в Москве заочно арестовал Татьяну Лазареву по обвинению в "оправдании терроризма"