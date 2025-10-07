Суд в Москве заочно увеличил срок лишения свободы Татьяны Лазаревой до 7 лет

7 октября Пресненский суд Москвы заочно приговорил к 7 годам колонии Татьяну Лазареву – актрису, телеведущую, певицу и общественную активистку, добавив ей 6 месяцев в рамках дела "об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента".

Это второе уголовное дело, возбужденное в отношении Татьяны Лазаревой в РФ. Ранее она была приговорена окружным военным судом к 6,5 годам колонии по делу "о пропаганде терроризма".

Вину Лазарева не признает.

Первое дело против Татьяны Лазаревой было заведено по доносу депутата Госдумы РФ Андрея Альшевских. В мае 2024 года Альшевских требовал от МВД РФ проверить "высказывания Лазаревой об ударах украинских беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации". Изначально МВД РФ не нашло нарушений закона в словах Лазаревой, однако после дополнительной лингвистической экспертизы силовики решили, что заявления телеведущей "содержат сведения, направленные на оправдание террористической деятельности".