Взрыв в шахте золотодобытчиков на востоке России, есть жертвы

Вечером 6 сентября на золотодобывающем предприятии в Хабаровском крае в результате взрыва погибли три человека, сообщает региональное следственное управление СК России.

Прокуратура Хабаровского края уточняет, что взрыв произошел в штольне АО "Многовершинное".

По данным СК РФ, люди погибли в результате взрыва в шахте золотодобывающего предприятия в поселке Многовершинный Николаевского муниципального района.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц), сообщает "Интерфакс".