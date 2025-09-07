Взрыв в шахте золотодобытчиков на востоке России, есть жертвы
время публикации: 07 сентября 2025 г., 10:03 | последнее обновление: 07 сентября 2025 г., 10:09
Вечером 6 сентября на золотодобывающем предприятии в Хабаровском крае в результате взрыва погибли три человека, сообщает региональное следственное управление СК России.
Прокуратура Хабаровского края уточняет, что взрыв произошел в штольне АО "Многовершинное".
По данным СК РФ, люди погибли в результате взрыва в шахте золотодобывающего предприятия в поселке Многовершинный Николаевского муниципального района.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц), сообщает "Интерфакс".