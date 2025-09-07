x
07 сентября 2025
07 сентября 2025
07 сентября 2025
последняя новость: 11:03
07 сентября 2025
Мир

Взрыв в шахте золотодобытчиков на востоке России, есть жертвы

Погибшие
Россия
время публикации: 07 сентября 2025 г., 10:03 | последнее обновление: 07 сентября 2025 г., 10:09
Взрыв в шахте золотодобытчиков на востоке России, есть жертвы
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Вечером 6 сентября на золотодобывающем предприятии в Хабаровском крае в результате взрыва погибли три человека, сообщает региональное следственное управление СК России.

Прокуратура Хабаровского края уточняет, что взрыв произошел в штольне АО "Многовершинное".

По данным СК РФ, люди погибли в результате взрыва в шахте золотодобывающего предприятия в поселке Многовершинный Николаевского муниципального района.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц), сообщает "Интерфакс".

Мир
