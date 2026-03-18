Французский эмиссар: "Не стоит ожидать, что Ливан будет разоружать "Хизбаллу" под бомбами Израиля"

Специальный представитель Франции по Ливану Жан-Ив Ле Дриан, в прошлом занимавший пост министра обороны, заявил: не следует ожидать от ливанского правительства разоружения "Хизбаллы", когда Израиль наносит по стране удары.

"Израиль на протяжении длительного времени оккупировал Ливан и не смог уничтожить военный потенциал "Хизбаллы". Они не могут требовать от правительства Ливана сделать это за три дня под бомбардировками", – сказал он, выступая в эфире радиостанции France Info.

Напомним: 17 марта президент Франции Эммануэль Макрон провел заседание кабинета национальной безопасности, на котором обсуждалась ситуация в Иране и на Ближнем Востоке. Он подчеркнул: Франция не является стороной конфликта.

"Франция не будет участвовать в операции по открытию Ормузского пролива. Но если ситуация станет более спокойной, когда удары в общем и целом прекратятся, мы готовы, вместе с другими странами, взять на себя ответственность за сопровождение судов", – сказал он.