КСИР угрожает футболисту сборной Ирана, бывшему нападающему "Зенита"
время публикации: 18 марта 2026 г., 10:58 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 11:06
Представители Корпуса стражей исламской революции обрушились с критикой на футболиста сборной Ирана Сердара Азмуна.
Об этом сообщает Middle East 24.
Недовольство вызвала публикация фотографий футболиста с лидерами ОАЭ Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом и Мохаммедом бин Зайедом Аль Нахайяном.
Силовики угрожают Сердару Азмуну судебным преследованием и возможной конфискацией активов.
Футболиста обвинили в сотрудничестве с врагами Ирана и отсутствии заявлений по поводу атак США и Израиля.
Иранские СМИ сообщают, что Сердар Азмун исключен из сборной Ирана.
Нападающий выступает за клуб "Шабаб аль-Ахли" (ОАЭ).
Ранее Сердар Азмун выступал за "Рубин" (Казань), "Ростов", "Зенит" (Санкт-Петербург), "Байер" (Леверкузен) и "Рому".
Ссылки по теме