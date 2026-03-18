18 марта 2026
КСИР угрожает футболисту сборной Ирана, бывшему нападающему "Зенита"

время публикации: 18 марта 2026 г., 10:58 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 11:06
Представители Корпуса стражей исламской революции обрушились с критикой на футболиста сборной Ирана Сердара Азмуна.

Об этом сообщает Middle East 24.

Недовольство вызвала публикация фотографий футболиста с лидерами ОАЭ Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом и Мохаммедом бин Зайедом Аль Нахайяном.

Силовики угрожают Сердару Азмуну судебным преследованием и возможной конфискацией активов.

Футболиста обвинили в сотрудничестве с врагами Ирана и отсутствии заявлений по поводу атак США и Израиля.

Иранские СМИ сообщают, что Сердар Азмун исключен из сборной Ирана.

Нападающий выступает за клуб "Шабаб аль-Ахли" (ОАЭ).

Ранее Сердар Азмун выступал за "Рубин" (Казань), "Ростов", "Зенит" (Санкт-Петербург), "Байер" (Леверкузен) и "Рому".

