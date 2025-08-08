Министерство юстиции РФ обновило реестр "иностранных агентов". В список включены четыре человека и одно медиа: политолог Михаил Долиев; экономист Андрей Мовчан; актриса и режиссер Оксана Мысина; журналист, автор канала "Ненаучный городок" Андрей Сивенок; проект "Продолжение следует" журналиста Павла Каныгина.

По версии минюста РФ, они среди прочего распространяли недостоверную информацию о решениях и политике властей Российской Федерации, распространяли материалы "иноагентов", а также выступали против "специальной военной операции" России в Украине.