Министерство юстиции РФ обновило реестр "иностранных агентов"
время публикации: 08 августа 2025 г., 19:23 | последнее обновление: 08 августа 2025 г., 19:30
Министерство юстиции РФ обновило реестр "иностранных агентов". В список включены четыре человека и одно медиа: политолог Михаил Долиев; экономист Андрей Мовчан; актриса и режиссер Оксана Мысина; журналист, автор канала "Ненаучный городок" Андрей Сивенок; проект "Продолжение следует" журналиста Павла Каныгина.
По версии минюста РФ, они среди прочего распространяли недостоверную информацию о решениях и политике властей Российской Федерации, распространяли материалы "иноагентов", а также выступали против "специальной военной операции" России в Украине.
