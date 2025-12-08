Таиланд нанес авиаудары по целям в Камбодже после новых боестолкновений на границе

На границе между Таиландом и Камбоджей вновь вспыхнули вооруженные столкновения. Впервые с июля тайская армия применила авиацию для ударов по целям на камбоджийской территории.

Власти Таиланда сообщают, что в результате утреннего обстрела в провинции Убонратчатхани погиб один тайский солдат, еще четверо были ранены. В Бангкоке утверждают, что огонь первым открыли камбоджийские войска.

В ответ ВВС Таиланда нанесли серию ударов по "военным объектам Камбоджи вдоль границы", задействовав истребители F-16. Тайская сторона заявляет, что удары были точечными и нацелены только на военную инфраструктуру, а целью операции названо "устранение непосредственной угрозы национальной безопасности".

Пномпень, напротив, обвиняет в эскалации Бангкок. Министерство обороны Камбоджи заявило, что именно Таиланд нарушил режим прекращения огня и нанес "жестокие и бесчеловечные" удары, тогда как камбоджийские войска "избегали ответного огня, чтобы не сорвать усилия по миру".

Обе стороны утверждают, что лишь реагируют на провокации противника и обвиняют друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня, заключенного шесть недель назад при посредничестве бывшего президента США Дональда Трампа и нынешнего председателя АСЕАН, премьера Малайзии Анвара Ибрагима.