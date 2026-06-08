Глава МАГАТЭ: "Канал связи с Ираном фактически утерян"

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал Иран возобновить взаимодействие с агентством, чтобы инспекторы могли вернуться на ядерные объекты, разбомбленные США и Израилем год назад.

Как сообщает Reuters, выступая на заседании совета управляющих МАГАТЭ в Вене, Гросси признал, что "канал связи с Тегераном фактически утерян". Иран до сих пор не уведомил агентство о судьбе уничтоженных объектов и хранившихся там ядерных материалов, включая уран, обогащенный почти до оружейного уровня. Считается, что значительная часть высокообогащенного урана пережила бомбардировки.

США при поддержке Великобритании, Франции и Германии добиваются принятия советом управляющих резолюции, обязывающей Иран предоставить "точную информацию" об уничтоженных объектах и ядерных материалах. Дипломаты считают принятие резолюции вероятным, однако опасаются, что она осложнит американо-иранские переговоры. Тегеран предупредил совет, что "принуждение и конфронтация не ведут к сотрудничеству".