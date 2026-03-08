Полиция Осло: взрыв у посольства США мог быть целенаправленным
время публикации: 08 марта 2026 г., 13:48 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 13:49
Пресс-секретарь полиции Норвегии Фроде Ларсен заявил, что взрыв, происшедший в ночь на 8 марта рядом с американским посольством в Осло, может быть связан с военными действиями на Ближнем Востоке.
"Естественно рассматривать происшедшее в контексте нынешней ситуации в сфере безопасности. Это может быть целенаправленная атака против посольства США", – сказал он. Зданию был нанесен незначительный ущерб, но пострадавших нет.
К прочесыванию местности были привлечены поисковые собаки и вертолет. Полиция обратилась за помощью к общественности. На данном этапе задержанных нет. Власти принимают усиленные меры безопасности.
