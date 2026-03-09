Цены на нефть снизились после рекомендации МЭА об открытии стратегического резерва

Цены на нефть, взлетевшие с начала недели торгов на рынках Азии на 25% до 120 долларов за баррель, в последние часы опустились до уровня 105-107 долларов за баррель.

Резкое снижение цен последовало за публикацией рекомендации Международного энергетического агентства высвободить от 300 до 400 миллионов баррелей из стратегических запасов.