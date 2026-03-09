x
09 марта 2026
|
последняя новость: 09:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 марта 2026
|
09 марта 2026
|
последняя новость: 09:04
09 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Цены на нефть снизились после рекомендации МЭА об открытии стратегического резерва

Нефть и газ
время публикации: 09 марта 2026 г., 08:56 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 08:58
Цены на нефть снизились после рекомендации МЭА об открытии стратегического резерва
AP Photo/Kin Cheung

Цены на нефть, взлетевшие с начала недели торгов на рынках Азии на 25% до 120 долларов за баррель, в последние часы опустились до уровня 105-107 долларов за баррель.

Резкое снижение цен последовало за публикацией рекомендации Международного энергетического агентства высвободить от 300 до 400 миллионов баррелей из стратегических запасов.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook