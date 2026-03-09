x
Израиль

Продлен арест врача из Лода, подозреваемого в сексуализированном насилии против пациентки

Криминал в арабском секторе
Полиция
Сексуальное насилие
Расследование
Иудея и Самария
время публикации: 09 марта 2026 г., 09:04 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 09:11
Продлен арест врача из Лода, подозреваемого в сексуализированном насилии против пациентки
Пресс-служба полиции Израиля

По просьбе полиции суд продлил срок содержания под стражей в отношении врача, подозреваемого в совершении непристойных действий во время оказания медицинской помощи молодой пациентке при злоупотреблении ее медицинским состоянием. Суд также разрешил публикацию имени и фото подозреваемого для выявления возможных жертв.

Жалоба на него была подана в минувшую пятницу пострадавшей жительницей Самарии. По данным расследования, 27-летний Мухаммад Аль-Дагмин, оказывающий медицинские услуги на дому у пациентов, был вызван к пострадавшей на дом в связи с медицинской необходимостью. В ходе лечения и установки капельницы он начал совершать в отношении пациентки развратные действия, воспользовавшись тем, что она не способна на физическое сопротивление. По завершении лечения он покинул дом пострадавшей.

После того, как полиция установила личность подозреваемого, он был задержан в субботу по месту жительства. Суд продлил срок его содержания под стражей до 10 марта и разрешил публикацию его личных данных для выявления других возможных жертв.

Полиция обращается к общественности с просьбой: если вам известно о других пострадавших от действий обвиняемого, обратитесь в любой полицейский участок или в диспетчерский центр полиции по номеру 100.

Израиль
