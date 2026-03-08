x
08 марта 2026
|
последняя новость: 11:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
08 марта 2026
|
08 марта 2026
|
последняя новость: 11:35
08 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Трое палестинцев погибли в ходе конфликта с евреями в районе Хирбет Абу-Фалах

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 08 марта 2026 г., 10:14 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 10:44
Трое палестинцев погибли в ходе конфликта с евреями в районе Хирбет Абу-Фалах
Chaim Goldberg/Flash90

Полиция Иудеи и Самарии расследует инцидент с применением насилия в районе деревни Хирбет Абу-Фалах, откуда поступили сообщения о нападении нескольких граждан Израиля на палестинцев.

По прибытии на место силы безопасности действовали для разгона участников с применением средств для разгона беспорядков.

Позже постфактум сообщалось о двух палестинцах, погибших в результате стрельбы. Также сообщалось еще об одном палестинце, погибшем от удушья.

Инцидент был немедленно разобран на месте командующим Центральным военным округом генерал-майором Ави Блутом совместно с представителями полиции Иудеи и Самарии и пограничной полиции МАГАВ. По итогам инцидента уполномоченными органами было начато уголовное расследование.

Напомним, в ночь на воскресенье палестинские источники сообщали

о столкновениях между местными жителями и группой израильских поселенцев в районе населенного пункта Хирбат Абу Фалах, к северо-востоку от Рамаллы.

Было заявлено о семи раненых и двух убитых (мужчины 24 и 57 лет) в ходе столкновений с палестинской стороны.

О пострадавших израильтянах сведений нет.

На место происшествия прибыли военные, применившие спецсредства для разгона толпы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 марта 2026

884-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии