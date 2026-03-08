x
Мир

На выборах в Непале побеждает партия, представляющая "поколение Z"

время публикации: 08 марта 2026 г., 14:46 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 14:48

Согласно предварительным результатам прошедших в Непале парламентских выборов, победу на них одерживает Национальная независимая партия – новая политическая сила, являющаяся голосом молодежи.

Как сообщается, ее представители одержали победу в 60 одномандатных округах и ведут еще в 61. В парламенте Непала заседает 275 депутатов, 165 избираются по мажоритарной системе, остальные – по партийным спискам. Здесь также лидирует Национальная независимая партия.

Таким образом, следующим премьер-министром станет 35-летний Балендра Шах – рэпер, который в 2022 году был избран мэром Катманду, а также ставший одним из лидеров молодежных протестов 2025 года, приведших к отставке бывшего премьер-министра Кхадги Прасада Оли.

На нынешних выборах он баллотировался в том же округе, что Оли, и одержал убедительную победу, набрав 68348 голосов, в то время как бывший глава государства заручился поддержкой всего 18734 избирателя.

Партия вела кампанию под лозунгами борьбы с коррупцией и увеличения прозрачности власти. Результаты выборов свидетельствуют: представителям "поколения Z" удалось привлечь на свою сторону непальских избирателей. Однако реализация предвыборной программы может оказаться более непростой задачей, чем электоральный успех.

