В Лондоне арестован алжирец, выпущенный из тюрьмы по ошибке

Лондонская полиция арестовала осужденного за эксгибиционизм и другие преступления гражданина Алжира Брахима Каддур-Шерифа. Он должен был находиться в тюрьме, но оказался на свободе из-за бюрократической ошибки, связанной с его многочисленными приговорами, сообщает ВВС.

Таким образом, британским правоохранительным органам удалось вернуть за решетку двух заключенных, которые за последние дни были ошибочно освобождены из тюрьмы "Уондсворт" на юго-западе Лондона.

В начале этой недели из-за канцелярской ошибки на свободе также оказался 35-летний Уильям Смит – британец, осужденный на почти четыре года заключения за мошенничество. Смит вернулся в тюрьму самостоятельно через три дня после освобождения, когда об ошибке сообщили журналисты.

24-летний Брахим Каддур-Шериф был ошибочно выпущен из тюрьмы "Уондсворт" 29 октября.

Каддур-Шериф на законных основаниях приехал в Великобританию в 2019 году, однако, по всей видимости, остался в стране после того, как закончился срок его визы. Известно, что иммиграционная служба начала разбирательство по этому поводу в 2020 году.

В судебных материалах сказано, что с сентября 2023 года этот человек фигурировал в 11 уголовных делах.

В том числе в марте 2024 года его приговорили за эксгибиционизм. За это правонарушение он получил 18 месяцев общественных работ и был на пять лет занесен в реестр лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности.

Каддур-Шериф также признал себя виновным в нападении на полицейского и хранении кокаина – оба эти преступления были совершены в марте 2024 года