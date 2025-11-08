В Берлине антиизраильские активисты ворвались в студию телеканала ZDF

В Берлине антиизраильские активисты ворвались в здание, где находится студия телеканала ZDF.

Скандируя лозунги и включив громкоговоритель, поднятый на воздушных шарах к потолку, они отказывались покинуть здание. Однако вскоре полиции удалось выдворить нарушителей общественного спокойствия из здания.

Как стало известно BILD, в акции участвовали 13 человек. По их словам, они хотели сорвать вещание ZDF, сделав политическое заявление.