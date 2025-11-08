В Берлине антиизраильские активисты ворвались в студию телеканала ZDF
время публикации: 08 ноября 2025 г., 09:46 | последнее обновление: 08 ноября 2025 г., 10:20
В Берлине антиизраильские активисты ворвались в здание, где находится студия телеканала ZDF.
Скандируя лозунги и включив громкоговоритель, поднятый на воздушных шарах к потолку, они отказывались покинуть здание. Однако вскоре полиции удалось выдворить нарушителей общественного спокойствия из здания.
Как стало известно BILD, в акции участвовали 13 человек. По их словам, они хотели сорвать вещание ZDF, сделав политическое заявление.
