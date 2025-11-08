Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1354-й день войны

Минобороны РФ 8 ноября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Хотень, Павловка, Писаревка, Мирополье и Пролетарское Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 195 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", три радиолокационные станции RADA производства Израиля, станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и восемь складов материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Моначиновка, Грушевка, Куриловка, Богуславка Харьковской области, Яровая, Новоселовка, Дробышево, Масляковка и Ямполь Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника. Отражены две атаки подразделений 1-й бригады нацгвардии из района населенного пункта Осиново Харьковской области с целью деблокирования окруженных формирований ВСУ. В районе населенного пункта Петровка Харьковской области пресечена попытка прорыва штурмовой группы противника к разрушенной переправе через реку Оскол для ее восстановления. За сутки в районе населенного пункта Купянск Харьковской области уничтожено до 55 военнослужащих, 18 единиц вооружения и военной техники, в том числе две боевые бронированные машины, две 155-мм самоходные артиллерийские установки "Paladin" производства США, семь пикапов и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери украинских вооруженных формирований составили свыше 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 23 автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град". Уничтожены десять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Константиновка, Иванополье, Дроновка, Дружковка и Васюковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 80 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Ивановка, Лозовое Днепропетровской области, Доброполье, Родинское, Белицкое и Новый Донбасс Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны, а также зачистку от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог Донецкой Народной Республики. За сутки освобождены 39 зданий. Отражены 14 атак противника из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженных формирований ВСУ. В результате огневого поражения точными попаданиями FPV-дронов и огня артиллерии уничтожены украинский танк и бронетранспортер вместе с личным составом 155-й механизированной бригады ВСУ. Сорвана попытка боевиков 32-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения в северном направлении. В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайоне Восточный. От украинских боевиков освобождены 19 зданий. В течение суток в районе населенных пунктов Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики уничтожены более 240 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортер Pbv 302 производства Швеции и три пикапа. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили свыше 480 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, пикап и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Волчье Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Яблоково, Ровнополье, Терноватое Запорожской области, Великомихайловка и Отрадное Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 285 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 14 автомобилей. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка, Степногорск Запорожской области, Бургунка и Тягинка Херсонской области. Уничтожены до 70 военнослужащих, 12 автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 178 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 95 554 беспилотных летательных аппарата, 635 зенитных ракетных комплексов, 25 907 танков и других боевых бронированных машин, 1 611 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 166 орудий полевой артиллерии и минометов, 46 163 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 140100 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 160 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).