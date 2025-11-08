В возрасте 97 лет умер американский ученый Джеймс Уотсон. Он получил Нобелевскую премию за изучение структуры ДНК, но также был известен скандальными высказываниями о расовых различиях, из-за которых его уволили с работы и лишили научных званий, сообщает ВВС.

Открытие Уотсона считается одним из самых важных научных достижений ХХ века. В 1953 году он сумел описать структуру молекулы ДНК в виде двойной спирали; вместе с ним эту работу проводил британский ученый Фрэнсис Крик.

Исследования Уотсона открыли путь быстрому развитию молекулярной биологии, и в 1962 году он вместе с Криком и британским биофизиком Морисом Уилкинсом получил за них Нобелевскую премию.

Масштабный скандал с участием Уотсона разразился в 2007 году, когда генетик в интервью британской газете Sunday Times сказал, что "удручен перспективами Африки", так как "вся наша социальная политика основана на том факте, что их интеллект такой же, как наш, – а данные всех тестов показывают, что это не так".

После этих комментариев Уотсон потерял работу в лаборатории Колд-Спринг-Харбор и был отстранен от всех своих административных обязанностей. Он написал извинение и сохранил звание почетного канцлера, почетного профессора имени Оливера Р. Грейса и почетного попечителя.

Однако в 2014 году доктор Уотсон продал свою золотую медаль нобелевского лауреата, заявив, что научное сообщество подвергло его остракизму после его высказываний о различиях в интеллектуальном и физическом развитии рас.

На аукционе медаль ушла за 4,8 млн долларов – и покупателем оказался российский олигарх Алишер Усманов.

Вскоре после этого Усманов вернул медаль Уотсону и назвал "недопустимой ситуацию, при которой выдающийся ученый должен продавать свою медаль, полученную за свои достижения".